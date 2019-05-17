Güzide Duran’ın, Ayşe Hatun Önal’a yönelik “Bu yaz single yok galiba. Yazık, buna acıyorum. Hakkımda ‘boşanacak’ diye dedikodumu yapıyor. Beni kıskanmaktan gebereceksin. Bir gün sana acıyan bir tek ben olmayacağım” şeklindeki açıklaması kavgayı alevlendirmişti.

Ayşe Hatun Önal da karşı dava açmıştı. Çok geçmeden iki dostun kavgasına eski bir aşkın neden olduğu ortaya çıktı. Güzide-Adnan Aksoy’un bir arkadaşı, Ayşe Hatun Önal ile aşk yaşıyordu. İlişki bitince tarafların arası bozuldu.

İLK AÇIKLAMA

Dostların 3 yıllık davası dün sonuçlandı. Davayı kazanan Ayşe Hatun Önal şu açıklamayı yaptı: “Haksızlığa uğramıştım. Bana iftira atmışlardı. Üç ayrı dava açmıştım. Adalet yerini buldu, hepsini kazandım. Kardeşine ve kendisine benimle ilgili konuşmama cezası verildi. Bu dava ona ders olsun.” Amerika’da yaşadığı için duruşmaya katılamayan Güzide Duran açıklama yapmadı.

MÜGE DAĞISTANLI



