Ayşe Hatun Önal'ın acı günü!
Şarkıcı ve manken Ayşe Hatun Önal’ın 75 yaşındaki annesi annesi Şengül Önal, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.
02 Ekim 2021, Cumartesi 22:24 Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal, annesinin vefat haberiyle sarsıldı. Önal’ın gece saatlerinde beyin kanaması geçiren annesi Şengül Önal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Şengül Önal'ın cenazesi öğle namazını müteakip Cevdetiye Beldesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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