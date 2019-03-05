Ayşe Tolga: Özgür bir kadın durdurulamaz

Mavi dantelli transparan mini bir elbise giyen Ayşe Tolga, Instagram hesabı üzerinden kadın gücüne dikkat çekti:

Bir kadının öğreneceği ilk ders; Binlerce yıldır farklı kültür, inanç, dinde tam tersine inandırılmaya, bastırılmaya, susturulmaya, durdurulmaya çalışılan bir dünyada yaşamasına rağmen, ihtiyacı olan her şeyin sadece kendisinde olduğunu bilmesidir. Gücünü fark etmiş, bağımsız ve özgür bir kadın durdurulamaz, sınır çizilemez. Kadın; ne yapılırsa yapılsın, değersizleştirilemez. Değerini hatırla kız kardeş.