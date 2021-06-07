Magazin Ayşe Yüksel kimdir? Survivor Ayşe Yüksel, kaç yaşında, nereli, hayatı ve mesleği

Ayşe Yüksel kimdir? Survivor Ayşe Yüksel, kaç yaşında, nereli, hayatı ve mesleği

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Ayşe Yüksel kimdir? Survivor Ayşe Yüksel, kaç yaşında, nereli, hayatı ve mesleği

Survivor 2021 ünlüler gönüllüler yarışması tüm hızıyla devam ederken, yarışmacılar ve aileleri arasında yaşanan polemikler yarışmaya damgasını vurdu. Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu ile annesi Zuhal Kalaycıoğlu arasında yaşanan gerilim bir hayli konuşuluyor. Gündemi meşgul eden bu gelişme sonrası Ayşe Yüksel kimdir, Ayşe Yüksel kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor soruları merak edilip araştırılıyor. İşte, Ayşe Yüksel hakkında merak edilenler...

07 Haziran 2021, Pazartesi 00:41 Son Güncelleme:
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Survivor 2021'in başarılı kadın yarışmacıları Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu ile annesi Zuhal Kalaycıoğlu arasında yaşanan gerilim bir hayli konuşuluyor. Gündemi meşgul eden polemik sonrası Ayşe Yüksel kimdir, Ayşe Yüksel kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor soruları merak edilip araştırılıyor. İşte, Survivor Ayşe Yüksel hakkında merak edilenler...

AYŞE YÜKSEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde doğdu. Genç bir isim olarak dikkat çeken Ayşe Yüksel, yaşının genç olmasının hiçbir şeye engel olamayacağını söylüyor. Halen üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren Survivor Ayşe Yüksel, 2. sınıfta öğrenim görünüyor.

AYŞE YÜKSEL MESLEĞİ

Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde okuyor. Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Ayşe Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilendiğini söyledi.

Ayşe Yüksel mesleği itibariyle sporun içinden gelen bir yarışmacı olarak dikkat çekiyor. Ortaokulda masa tenisi eğitimi alan Survivor Ayşe Yüksel, ortaokul 7. sınıfta haltere başladı ve Türkiye'de 3. oldu. Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçti. Survivor Ayşe, mahalli ligde tam 6 yıl boyunca oynadı. Voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladı ve 4 yıldır tenis antrenörlüğüne devam ediyor.

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