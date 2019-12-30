Şarkıcı ve oyuncu Ayşegül Aldinç yeni yıl dileklerini ve yeni yıldan beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Hoop bitti işte! Ne çabuk geçti di mi? Sevildik, sevdik, üzüldük, üzdük.

Genel anlamda da üzülüp, kahrolmak için iri yarı sebeplerimiz oldu. Sebep olanlar sebepsiz kalsın dedik. Kalmadı gibi!

Bu yıl enteresan bi yıl olucakmış. Her bakımdan. Beklentiyi yüksek tutmamalı mı bilemedim?

O zaman bırak aksın hayat bildiği gibi... Bu demlik gibi de otur demek diil tabii!

Nerde hareket orda bereket.

Hem umut olmadan yaşanır mı? Yılın son günü; duyguda cömert, hasetlikte, fesatlıkta cimri olma vaktidir.

Yıl boyu güpgüzel iltifatlarınıza, concon “imoci”lerinize mazhar olmak yükseltti, “..meye” de devam ediyor. Ezcümle bu yıl, başımıza gelen her ne olursa olsun.

(Ki beynimiz, yaşadığımız kötü olaylara bizi hapsetmeye çok teşne) “ben bundan ne öğrenmeliyim?” diye bakmalı.

Zira “aynı taşa takılan aynı duvara toslar” diye bi söz vardır.

Bir şey mütemadiyen, farklı olaylarla da olsa hep aynı şekilde başa geliyorsa dönüp bi bakıcaaz kendimize.

Dikkat! Özlü söz geliyor şimdi: “Aynı şeyleri yaparak değişik sonuçlar beklemek aptallara mahsustur.” Ben demedim; Einstein demiş. Ama biz aptal falan diiliz tabii.

O zaman gelsin dilekler; önce sağlık (“sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” demiş canım Atatürk’üm) sonra aşk, huzur, para, isteyene macera, başarı, başarı başarı( başarılıysan boyun bile uzun görünür! Bunları diliyorum gözü bu satırlara kadar gelen siz “sevgili”lere. Yeni yılınız kutlu olsun. Evinizin, gönlünüzün odaları, sevgi, ışık, mutluluk, huzur, bereket dolsun.

Musmutlu yıllar diliyorum... Dileklerinize şimdiden teşekkürler."

"Sapyoseksüelim" açıklamasıyla dikkat çekmişti

Ayşegül Aldinç katıldığı Youtube programında, “Bende yıllarca ‘kendini beğenmeme' durumu vardı. Başkaları o kadar beğeniyordu ki, benim beğenmem gerekmiyordu. Şimdi eskisine göre kendimi daha çok beğeniyorum. Bradley Cooper'ı çok beğenirim. Ondan çok Eddie Redmayne'i beğenirim. Bir enteresan o. Bana ‘yetenek' de, ‘zekâ' de, etkisiz hale gelirim. Sanırım sapyoseksüelim” ifadesini kullanmıştı.





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