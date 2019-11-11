Ayşegül Aldinç'ten itiraf: Sanırım sapyoseksüelim
Şarkıcı ve oyuncu Ayşegül Aldinç katıldığı bir Youtube programında bir itirafta bulundu: Sanırım sapyoseksüelim
Ayşegül Aldinç, “Bende yıllarca ‘kendini beğenmeme' durumu vardı. Başkaları o kadar beğeniyordu ki, benim beğenmem gerekmiyordu. Şimdi eskisine göre kendimi daha çok beğeniyorum” dedi.
Ayşegül Aldinç, “Bradley Cooper'ı çok beğenirim. Ondan çok Eddie Redmayne'i beğenirim. Bir enteresan o. Bana ‘yetenek' de, ‘zekâ' de, etkisiz hale gelirim. Sanırım sapyoseksüelim” ifadesini kullandı.
Sapyoseksüel nedir?
Akıllı veya zeki sözcüğünün Latincesi olan sapien ile sexualis’in birleşmesinden oluşan bir kelimedir. Sapyoseksüelliğin basit olarak tanımından bahsetmek gerekirse ikili ilişkilerde kişinin “ben onun beynini seviyorum” cümlesiyle özetleyebiliriz.
Ayşegül Aldinç Twitter'da TT olmuştu
Geçtiğimiz temmuz ayında Twitter'da TT olunca, oyuncunun öldüğü sanılmıştı.
Twitter'da gündemin ilk sırasına yerleşen Ayşegül Aldinç'i herkes öldü sanmıştı. Ancak sanatçı, yaptığı açıklamayla neden TT listesine girdiğini kendisinin de anlamadığını söylemişti.
Aldinç, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptmıştı:
"TT'de en başta adımı görünce 'Öldüm mü?' diye korktum! Ölmedim! Ve valla birilerine para mara da vermedim!Şahane bir coşma söz konusu olmuş. Ne güzel şeyler yazmışsınız; etkilendim"
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