Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar kaç yaşında ve nereli?
Oyuncu Ayşegül Çınar Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk oldu. Oynadığı Yasak Elma dizisi ile ilgili soruları cevaplayan Ayşegül Çınar internette merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar… Taciz iddialarıyla gündeme gelen Yasak Elma dizisinin oyuncusu Ayşegül Çınar Kanal D’nin sevilen magazin programı Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk oldu. Ayşegül Çınar, Talat Bulut ile ilgili taciz iddiaları ile ilgili konuştu. Ayşegül Çınar, daha önce bir hayranı tarafından alıkonulduğunu iddia etti. Peki, Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar kaç yaşında ve nereli?
AYŞEGÜL ÇINAR KİMDİR?
Ayşegül Çınar, 1999 yılında Antalya'da doğmuştur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Küçük yaşlardan bu yana oyuncu olmak isteyen Ayşegül Çınar, Fox Tv'de yayınlanan; kadrosunda Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlber Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandırmaktadır.