Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar kaç yaşında ve nereli? Oyuncu Ayşegül Çınar Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk oldu. Oynadığı Yasak Elma dizisi ile ilgili soruları cevaplayan Ayşegül Çınar internette merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar… Taciz iddialarıyla gündeme gelen Yasak Elma dizisinin oyuncusu Ayşegül Çınar Kanal D’nin sevilen magazin programı Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk oldu. Ayşegül Çınar, Talat Bulut ile ilgili taciz iddiaları ile ilgili konuştu. Ayşegül Çınar, daha önce bir hayranı tarafından alıkonulduğunu iddia etti. Peki, Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar kaç yaşında ve nereli?