Ayşegül Çınar kötü günleri geride bırakıp tatile çıktı

Geçtiğimiz aylarda sansasyonel bir olayla gündeme gelen oyuncu Ayşegül Çınar, kötü günleri geride bıraktı. Arabasında uyuşturucu yakalanmasının ardından gözaltına alınan ve uyuşturucuyu, kendisinden intikam almak isteyen erkek arkadaşının bıraktığını söyleyen güzel oyuncu, yaşadığı kötü günlerin ardından adı Mehmet Ali Erbil'le anılan Funda Aksu'yla tatile çıktı.

BİKİNİLİ POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Ayşegül Çınar, dolu dizgin devam eden tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor. Güzel oyuncu son olarak tekne üzerinden verdiği bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Fit görüntüsüyle dikkat çeken Çınar'ın fotoğrafı, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Çınar'ın fotoğrafına yorum yapanlardan biri de arkadaşı Funda Aksu oldu. Aksu, fotoğrafın altına "İşte bu sensin aşkım" yorumunda bulundu.







