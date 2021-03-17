Magazin Ayşegül Çınar sessizliğini bozdu: Tek tek ispatlayacağım

Ayşegül Çınar sessizliğini bozdu: Tek tek ispatlayacağım

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Ayşegül Çınar sessizliğini bozdu: Tek tek ispatlayacağım

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polisler tarafından durdurulduktan sonra şüpheli hareketler sergiledikleri gerekçesiyle alınan arama kararıyla inceleme yapılan ve aracında uyuşturucu madde ele geçirilen ünlü oyuncu Ayşegül Çınar olay sonrası sessizliğini bozdu.

17 Mart 2021, Çarşamba 21:14 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz haftalarda aracında 19 gram uyuşturucu madde bulunan ve bu nedenle başı ağrıyan oyuncu Ayşegül Çınar, gündeme geldiği kötü olay yüzünden rol aldığı Yasak Elma dizisinden çıkarılmıştı. Üst üste yaşadığı olaylarla sarsılan Çınar, gittiği bir mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Çok büyük bir tuzağın içinde kaldım"

Yaşadığı olayların ardından toparlanmaya çalıştığını söyleyen ünlü oyuncu, şöyle konuştu: "Şu an yargı süreci devam ediyor. Gerekli deliller toplandığı için sizinle röportaj yapabiliyorum. Çok büyük bir yalan ve tuzağın içinde kaldım. İnsan bazen karşısına çıkan kişilerin iyi ya da kötü olup olmadığını seçemiyor maalesef. Dava sonuçlandığında delillerle birlikte sizin karşınıza çıkıp tek tek ispatlayacağım. Çok fazla bunlarla gündemi meşgul etmek istemiyorum. Çok yeni oyuncuyum bunlarla magazinde yer almak istemiyorum."

"Üzerime gelmeyin"

Kendisine destek olunmasını isteyen Ayşegül Çınar, "Ortada çok bir kadına şiddet var. Çok fazla vefasız gördüm. Bu kötü tuzakta herkesin yüzünü görmüş oldum. Gencecik bir kızın üzerine geldiler. Ama içim çok rahat, herkes benim yanımda. Sadece tek isteğim var o da bana destek olmanız. Bu konuda gerçekten üzerime gelmeyin. Her şey ortaya çıkacak. Beni bilen biliyor." ifadesinde bulundu.

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