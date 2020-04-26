Ayşegül hemşire virüsü kaptığını dezenfektanı koklayınca anlamış

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’nde görevli hemşire Ayşegül Bilici Seçmeler (31) corona virüs hastalarını tedavi ederken COVID-19’a yakalandı. Hastalık süresince evde kendini karantinaya alarak tedavi oldu. Eşi ve çocuğundan ayrı bir odada tedavisini tamamlayan ve çok şükür hastalığı sapasağlam atlatan Ayşegül hemşire, yaşadıklarını Hürriyet’ten İdris Emen'e anlattı:

'O anda anladım ki...'

“Çapa Tıp Fakültesi Acil Dairesi sorumlu hemşiresiyim. İlk corona virüs vakası tespit edildikten sonra bir süre COVID-19 hastalarına baktık. Daha sonra pandemi bölümünün kurulması ve hastaların transferinde görev aldım. Martın son haftası boğaz ağrısı, öksürük ve halsizlik hissettim. Ama normal gribe yakalandığımı düşünüyordum. O hafta yoğun çalışıyorduk. Bir gün servise yeni bir dezenfektan geldi. Elime sıktım. Koku alamadım. ‘Kokusuz dezenfektan gelmiş ne güzel’ diye düşündüm. Arkamdan gelen arkadaş, ‘Bunun kokusu diğerlerinden daha güzel’ dedi. O anda koku alamadığımı ve corona virüse yakalandığımı anladım."

'Nefesim kesiliyordu'

31 Mart günü test yapıldı. Akciğer tomografisi çekildi. Filmlerde corona virüs ile uyumlu akciğer bulgusuna rastlandı. İlaç tedavisine başladık. Evde tedavi görmeye başladım. Bir gün sonra test sonuçlarım pozitif çıktı. Bir haftalık yoğun çalışmadan sonra kendimi boşlukta hissettim. Şiddetli nefes darlığım yoktu. Ama hareket ettiğimde nefesim kesiliyordu. Moralimi yüksek tutmaya çalışıyordum. O dönem Cemil Taşçıoğlu hocamızın hayatını kaybetmesi moralimi bozmuştu. Her gece uykuya dalarken, ‘Acaba sabah uyanacak mıyım?’ diye düşünüyordum. Derin nefes alma ihtiyacı hissediyordum. Ama alamıyordum.

‘Çok kolay yayılıyor'

Eşim onkoloji doktoru. Benden virüs kapıp hastalarına bulaştırmamak için bir süre işe gitmedi. Arkadaşlarım, ailem ve hocalarım bana çok destek oldu. Sürekli arayıp moral verdiler. Corona virüs gerçekten çok kolay ve hızlı yayılıyor. Virüse yakalandığınızda, “Acaba başkasına bulaştırdım mı?” diye düşünüyorsunuz. O yüzden evde kalmak, kendinizi izole etmek çok önemli. Şu anda tamamen iyileştim. Pazartesi görevimin başına dönüyorum.”

‘Oğlumu anneme yolladım'

Ayşegül hemşire’nin hasta olduğunu anlağında yaptığı ilk iş, 4.5 yaşındaki oğlu Selim Emre’yle teması kesmek olmuş: “Çocuğumu anneme yolladım. Eşimle yatağımı ayırdım. Ailemin ve meslektaşlarımın desteği, beni hayata bağladı.”







