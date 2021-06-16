Ayşegül Yıldız 'Günaydın' pozuyla sosyal medyayı salladı

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız Instagram hesabından paylaştığı 'günaydın' pozuyla sosyal medyayı salladı!

Yıldız, geçtiğimiz aylarda takipçilerinden gelen "İkinci kez anne olmak istiyor musunuz?" ve "Kaç kere aşık oldunuz?" sorularına verdiği yanıtlarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Açıklamalarıyla herkesi şaşırtan Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada Tatlıses ile Bodrum'un keyfini çıkaranlardan.

Güne yastık savaşı ile başladığını söyleyen Yıldız, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

'Günaydın' notuyla paylaştığı bu pozla güzelliğini konuşturan Ayşegül Yıldız kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

"Keşke tek başıma yapabilsem"

Takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Ayşegül Yıldız "İkinci kez anne olmak istiyor musunuz?" sorusuna "Evet çok isterim keşke tek başıma yapabilsem" yanıtını vermişt. Ardından "Kaç kere aşık oldunuz?" sorusu yöneltilen Ayşegül Yıldız, "Başkalarından dinlediğim aşk hikayelerinden çıkarım yaparsak hiç olmadım" şeklinde dikkat çeken bir itirafa imza atmıştı.