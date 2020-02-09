Kızı Mehtap Ar ve torunu Söz’ün katıldığı törende her yıl olduğu gibi simit ve çay servisi yapıldı. Müjde Ar rahatsızlığı nedeniyle anmaya katılamadı.

Mehtap Ar anneleri Aysel Gürel’in hayatını konu alan, yakında çekimlerine başlanacak ‘Aysel-Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam’ filmiyle ilgili şu bilgiyi verdi:

'Ablam hem kendisini hem de annemizi canlandıracak'

“Senaryo 3 yılda yazıldı. Çağan Irmak yönetecek. Ablam Müjde hem kendisini hem de annemiz Aysel Gürel’i canlandıracak. Ben de kendimi oynuyorum. Başka sürprizler de olacak.”





Ali Keser/ POSTA



