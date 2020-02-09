Magazin Aysel Gürel'in 91. yaşını simit ve çayla kutladılar

Aysel Gürel'in 91. yaşını simit ve çayla kutladılar

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Aysel Gürel'in 91. yaşını simit ve çayla kutladılar

Söz yazarı Aysel Gürel (1929-2008) doğumunun 91. yılında ailesi ve sevenlerinin katılımı ile vaktinin çoğunu geçirdiği Beşiktaş Pazarı’nda anıldı.

09 Şubat 2020, Pazar 08:59 Son Güncelleme:
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Kızı Mehtap Ar ve torunu Söz’ün katıldığı törende her yıl olduğu gibi simit ve çay servisi yapıldı. Müjde Ar rahatsızlığı nedeniyle anmaya katılamadı.

Mehtap Ar anneleri Aysel Gürel’in hayatını konu alan, yakında çekimlerine başlanacak ‘Aysel-Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam’ filmiyle ilgili şu bilgiyi verdi:

'Ablam hem kendisini hem de annemizi canlandıracak'

“Senaryo 3 yılda yazıldı. Çağan Irmak yönetecek. Ablam Müjde hem kendisini hem de annemiz Aysel Gürel’i canlandıracak. Ben de kendimi oynuyorum. Başka sürprizler de olacak.”

Ali Keser/ POSTA


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