Geçen hafta Ayşen Gruda'nın hastaneye kaldırıldığı haberi herkesi şoke etmişti. Hayranları ünlü sanatçının sağlık durumu hakkındaki bilgileri kızı Elvan Gruda'dan aldı. Ayşen Gruda'nın sevenleri bir yandan sanatçı hakkında güzel haber almak isterken bir yandan da kızı Elvan Gruda'nın biyografisini merak ettiler.

ELVAN GRUDA KİMDİR?

Elvan Gruda 1968 doğumludur. Yılmaz Gruda ve Ayşen Gruda'nın kızıdır.

Usta oyuncu Ayşen Gruda 1965 yılında tiyatrocu Yılmaz Gruda ile evlendi. Uzun ve mutlu bir evlilik süren çiftin kızları Elvan'ın dünyaya gelmesi ile mutlulukları ikiye katlandı. Evlilikleri uzun sürdü fakat çift daha sonra hep dost kalmak umuduyla yollarını ayırdı.

Hayatı boyunca sadece bir kez evlilik yapan Ayşen Gruda'nın kızı Elvan'ın da Emre adında bir oğlu var. Torunu ile komik anılarını da sık sık röportajlarında anlatan Ayşen Gruda torunu Emre ile gurur duyduğunu her fırsatta dile getiriyor.