Ayşenil Şamlıoğlu corona virüse yakalandı

Corona virüs salgını Türkiye'yi tekrar etkisi altına alarak tüm sektörlerde olduğu gibi dizi sektörüne de zor günler yaşatıyor. Menajerimi Ara dizisinden peş peşe corona virüs vaka haberleri geliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre önce usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu'nun test sonucunun pozitif çıktığı bilgisi yayıldı.

Ardından da Ahsen Eroğlu ve Bedir Bedir'in de coronaya yakalandığı gündeme geldi.

'Yürek dolusu teşekkürler'

Ayşenil Şamlıoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 64 yaşındaki usta oyuncu, "Tüm geçmiş olsun dileklerine yürek dolusu teşekkürler tek tek yazamıyorum bağışlayın, sevgiler" dedi.

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