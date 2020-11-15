Magazin Ayşenil Şamlıoğlu corona virüse yakalandı

Ayşenil Şamlıoğlu corona virüse yakalandı

Magazin

Ayşenil Şamlıoğlu corona virüse yakalandı

'Menajerimi Ara' dizisinin oyuncularından Ayşenil Şamlıoğlu'nun corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Şamlıoğlu, sosyal medya hesabından konu ile ilgili "Tüm geçmiş olsun dileklerine yürek dolusu teşekkürler tek tek yazamıyorum" açıklamasını yaptı.

15 Kasım 2020, Pazar 10:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Corona virüs salgını Türkiye'yi tekrar etkisi altına alarak tüm sektörlerde olduğu gibi dizi sektörüne de zor günler yaşatıyor. Menajerimi Ara dizisinden peş peşe corona virüs vaka haberleri geliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre önce usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu'nun test sonucunun pozitif çıktığı bilgisi yayıldı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Ardından da Ahsen Eroğlu ve Bedir Bedir'in de coronaya yakalandığı gündeme geldi.

'Yürek dolusu teşekkürler'

Ayşenil Şamlıoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 64 yaşındaki usta oyuncu, "Tüm geçmiş olsun dileklerine yürek dolusu teşekkürler tek tek yazamıyorum bağışlayın, sevgiler" dedi.

İlgili Haberler
Ayşenil Şamlıoğlu kimdir?


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Elif Demirtaş Bilir
Sibel Can 20 yaş gençleşmiş!
Elif Demirtaş Bilir
Filiz Özkol
15 Kasım 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Sercan Yaşar
Depreme reklam molası
Sercan Yaşar
Yasemin Candemir
Tembel kızlar için cilt bakım tüyoları
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MasterChef'te gergin anlar! Emir ile Barbaros birbirine girdi