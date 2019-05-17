Ferhunde Hanımlar ve Bizim Evin Halleri adlı dizilerindeki rolleri ile ün kazanan, tiyatrocu ve gazeteci Ayşenil Şamlıoğlu Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk oldu. Peki, Ayşenil Şamlıoğlu kimdir? İşte Ayşenil Şamlıoğlu hakkındaki detaylar…

AYŞENİL ŞAMLIOĞLU KİMDİR?

Usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, 20 Mart 1956 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Sayıştay eski Başkanlarından Servet Şamlıoğlu'nun kızıdır. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Fakültesi'ni kazanarak eğitim görmeye başlayan Şamlıoğlu, eğitimini yarıda bıraktı ve Almanya’ya gitti. Frankfurt’ta dil eğitimi aldı. Burada tiyatroya ilgi duyan Şamlıoğlu, amatör tiyatro gruplarıyla çalıştı.

Almanya’dan Türkiye’ye döndükten sonra ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde eğitim görmeye başladı. Ancak, ikinci kez eğitimini yarıda bıraktı ve Bir süre Anadolu Ajansı ve özel bir reklam ajansında çalıştı.

Ayşenil Şamlıoğlu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1982 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Bir dönem Devlet Tiyatroları Genel Sekreterliği görevini de yürüten Şamlıoğlu, 1988 - 1989 yıllarında Hacettepe Üniversitesi'nde tiyatro dersleri verdi.

Ferhunde Hanımlar ve Bizim Evin Halleri adlı dizilerindeki rolleri ile ün kazanan usta sanatçı, birçok tiyatro oyunu, dizi ve filmde rol aldı, tiyatro oyunu yönetti. Ayşenil Şamlıoğlu son olarak Jet Sosyete dizisinde Zahide Özpamuk karakterini canlandırdı.