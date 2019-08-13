Türkiye'de açık hava konserlerine devam eden Ayta Sözeri, bayram konseri için geldiği Kuzey Kıbrıs'ta Merit Park Letafet Bar'da sevenleriyle buluştu.

Sahnede kırmızı elbisesiyle göz dolduran Sözeri, Zeki Müren'in unutulmaz şarkısı 'Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun' ile izleyicilerini selamladı. Herkesin bayramını kutlayan şarkıcı, Kıbrıs'ta olmaktan duyduğu mutluluğu paylaştı.

'SAHNEYE ÇIK SEZEN!'

Repertuarında Sezen Aksu şarkılarına sıklıkla yer veren Ayta Sözeri, ''Gittiğimiz yere Sezen'i götürüyoruz. Sahneye çık Sezen!' diyerek, sahnelerin büyük sanatçıyı ne kadar özlediğini dile getirdi.