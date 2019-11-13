Ayva reçeli tarifi

Kahvaltılarda tatlı tüketmeyi sevenler için oldukça güzel bir lezzet olan ayva reçeli tarifimizi evde rahatlıkla ve kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler

⦁ 1 Adet büyük boy ayva

⦁ 2 su bardağı toz şeker

⦁ 2 su bardağı su

⦁ 4 damla limon

Yapılışı

1 adet ayvanın kabuğunu soyup, ortadan ikiye ayırın. Minik minik küpler halinde doğrayın. Çekirdek kısımlarını çıkartıp ayırın. Orta boy derin bir tencereye doğranmış ayvaları ve çekirdekleri koyun. Çekirdekler ayva reçeline renk vermesi amaçlı kullanılır. Ayvaların üzerine 2 su bardağı su ekleyin. Orta ateşte ayvalar yumuşayana kadar pişirin. Yumuşayan ayvaların üzerine 2 su bardağı toz şeker ekleyip karıştırın. Ardından 4 damla limon suyu damlatıp yine karıştırın. Kısık ateşte 35 - 40 dakika pişirin. Üzerinde hafif koyu bir kıvam olacaktır. Reçelin kıvamını anlamak için bir kaşık kadar bir kaseye koyup 2 dakika buzdolabında tutun. Çıkardığınızda koyu bir kıvam oluyorsa kıvamı tutmuş demektir. Sulu kalmışsa daha kaynatmaya devam edin.

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