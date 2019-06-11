Ayvalık’ta 45 kaçak göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, bir istihbari bilgiyi değerlendiren Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler, Küçükköy Mahallesi sahilinde ormanlık alan içerisinde İ.E. isimli organizatör ile 45 Suriye uyruklu göçmeni yakaladı. 14’ü kadın, 18’i çocuk olmak üzere 45 göçmen Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Kaçaklara yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı. Göçmenlerle birlikte yakalanan İ.E. isimli şahıs gözaltına alındı. 45 Suriyeli göçmen ve 1 organizatör için adli süreç başlatıldı.

BALIKESİR (İHA)