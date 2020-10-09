Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Çıkın bizim topraklarımızdan

Aliyev'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Bugün Azerbaycan Ordusu Çaylı köyü, Yukarı güzlek köyü, Kıslak köyü, Garacalar köyü,Suleymanlı ve Sur köyleri ve Hadrud kasabasını işgalden kurtardı.

İki S-300 füze savunma sistemi yok edildi.

Düşmanın elinde tek bir tane bile Azeri askeri teçhizatı yoktur. Erivan'ın 16 komuta merkezi, 196 tankı, iki S-300 sistemi dahil çok sayıda hedef imha edildi. Ermenistan ordusunun tanklarını onlara karşı kullanıyoruz.

Bizim bazı bölgelerimizi ele geçirdikleri iddiaları yalandır. Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor.

Azerbaycan bu vaziyetle, bu tehditlerle barışmayacak. Biz onlara yerini gösterdik.

Onlar bizim gücümüzü gördüler. Kimin tabanlarını yalarsan yala, biz hak yolundayız.

Biz isteriz ki kan dökülmesin, çıkın gidin toprağımızdan. Biz toprağımızı geri alacağız. Bu tarihi şansı onlar kaçırmamalıdır.

Paşinyan demişti ki "Azerbaycan'a bir karış toprak vermeyeceğim" demişti, "ne oldu verdi? Ne oldu kaçtı?"

Kendi ülkesini dünyada bu kadar rezil eden başka bir lider yoktur.

Bizim muharebemiz mülki vatandaşlarla değil. Biz ne edeceğimizi iyi biliyoruz.

Onların dersini vermeseydik, toprakları vermeyeceklerdi. Biz zorladık onları. Oturuyorlar sıçan gibi. Hani senin kahramanlığın?

Biz kan dökülmesin istiyoruz. Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum.

Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız. Biz istiyoruz, sulh yoluyla alalım.

Ermenistan'a diz çöktürdük. Onları kovacağız. Bayrağımız bütün işgal edilmiş topraklarda dalgalanacak. Karabağ Azerbaycan'dır.







