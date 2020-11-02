Azerbaycan, Ermenistan'a savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar 37'nci gününe girdi. Azerbaycan ordusu, Karabağ'a ilerleyişini sürdürüyor. Son olarak Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürdü.
02 Kasım 2020, Pazartesi 10:35 Son Güncelleme:
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Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini vurarak başlattığı çatışmalar hala devam ediyor. İki ülke arasındaki gerilim 37'nci gününe girerken, bu süreç içinde kendisini savunan Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ciddi kayıplar verdirdi.
Ermenistan Rusya'dan istediğim desteği bulamadı
Azerbaycan'ın saldırıları karşısında köşeye sıkışan Erivan yönetimi istediği tüm ateşkesleri ihlal etti. PKK'lı teröristleri ve hapisteki mahkumları sahaya süren Ermenistan, Rusya'dan aradığı desteği de bulamadı.
Ermenistan'a ait savaş uçağı vuruldu
Azerbaycan ordusu ise sahadaki ilerleyişini sürdürerek Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa'ya yaklaştı. Azerbaycan ordusu karşısında duramayan Ermenistan askerleri sahadan kaçarken, Azerbaycan Karabağ'a ilerleyişini sürdürüyor. Ermeni unsurlarını vurmaya devam eden Azerbaycan, son olarak Ermnistan'a ait SU-25 tipi bir savaş uçağını daha düşürdü.