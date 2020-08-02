Türkiye Azerbaycan ile Türkiye arasında tatbikat devam ediyor! MSB'den fotoğraflı gözdağı

Azerbaycan ile Türkiye arasında tatbikat devam ediyor! MSB'den fotoğraflı gözdağı

Türkiye

Azerbaycan ile Türkiye arasında tatbikat devam ediyor! MSB'den fotoğraflı gözdağı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı hazırlıkları kapsamında atışsız tatbikat provaları yapıldığını açıkladı.

02 Ağustos 2020, Pazar 09:24 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı hazırlıkları kapsamında mekanize unsurların, keskin nişancı, adestim, komando kolları ve atak helikopterinin katılımı ile atışsız tatbikat provaları yapıldığını bildirdi.



Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri resmi sitesinden duyurdu.

Azerbaycan-Türkiye arasında gerçekleştirilen tatbikatın eş zamanlı olarak devam ettiği açıklanmıştı.

Tatbikata her iki ülkeden hem hava hem de kara kuvvetleri katılıyor.

Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.


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