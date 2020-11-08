Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını bir bir almaya devam ediyor. Bölgenin kalbi olarak bilinen Şuşa'nın işgalden kurtarıldığını söyleyen Aliyev, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiriyor.

Aliyev'in açıklamalarından satır başları:

8 Kasım 2020 Azerbaycan tarihinde ebedi olarak yaşayacak. Bu bizim şanlı zaferimizin günüdür. Ermeni vandallarının dağıttığı Şuşa'da artık Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak.

"Kafkasya'nın incisidir"

28 yıldır işgal altında olan Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde hususi bir yeri var. Şuşa, sadece Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasların incisidir. Biz bu tarihi Şuşa zaferini müzakere masasında değil savaş meydanında kazandık'"

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