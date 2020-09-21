Dünya Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Dünya

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi.

21 Eylül 2020, Pazartesi 00:58 Son Güncelleme:
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan topraklarında keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın akşam saatlerinde vurulduğu belirtildi. Vurulan İHA'nın parçalarının arandığı kaydedildi.

Açıklamada, İHA'nın nerede vurulduğu konusunda bilgi verilmezken sosyal paylaşım sitelerinde olayın Ermenistan'la sınırı olmayan Şemkir ilinde gerçekleştiği iddia edildi.

AA


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