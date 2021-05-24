Azı karar çoğu zarar!

"Ahh sevgili....

Bilir misin ki bir tutam tuz eşsiz bir lezzettir sıcacık somuna,

En gariban....

Gönül sofrası bile bu karışımla benzer krallar sofrasına.."

Feride Şentürk, Tuz şiirinden

Merhaba sevgili Posta Gazetesi okurları, bu hafta kareler, kavuşumlar ve bir Ay tutulması ile hareketli bir hafta yaşayacağız. Haftanın ilk gününe biraz gergin başlayabiliriz. Terazi burcunda seyreden Ay, Plüton ile kare açı yapacak. Ay hızlı hareket ettiğinden etkisi çabuk geçecek ama sabah saatlerinde Akrep burcuna geçene kadar gerginlik, mide ve sindirim sistemi problemleri yaşayabiliriz.

Hafta boyunca tuz tüketimimizi sınırlandırmakta fayda var.

Tuzu dikkatli tüketelim!

Aynı gün akşam saatlerinde Ay bu sefer de Uranüs ile karşıt, Satürn ile de kare açı yapacak. Yine kısa sürecek bir etki ama metabolizma sorunları, sindirim sorunları, moral bozuklukları ve ödem adını verdiğimiz şişlikler haftanın ilk günü önümüze gelebilir. Ay tutulmasının da tetiklemesiyle saydığımız sorunları hafta boyunca yaşamamak için tuz alımında dikkatli olalım. Ay tutulmaları dolunayda gerçekleşir. Hem saydığımız etkiler, hem de dolunay ve tutulma etkisiyle vücudumuzda aşırı su tutulması olabilir. Vücutta su her zaman tuz ile birlikte tutulur, yani tuzu azaltarak su tutulmasını ve ödemi de azaltabiliriz. Tuz bütün canlılar için hayati aslında, tamamen kesmek ya da tıbbi gerekçe olmadan potasyum tuzu gibi alternatifler kullanmak da akıllıca olmaz. En iyisi yemeklerimizi az tuzlu pişirmek ve yerken de mümkünse tuz eklememek.

Huzursuzluklara meydan vermeyelim

Ay'ın Plüton, Satürn ve Uranüs ile art arda gelen açıları ve tutulma döneminde sindirim sistemi tembelliği yaşayabiliriz. Bol lifli, yeşil ağırlıklı, tam tahıllı gıdalar tercih edelim. Çok yağlı, ağır yemeklerden kaçınalım. Sindirim yavaşlaması reflü adını verdiğimiz hazımsızlık sorununu arttırabileceğinden yemeklerden sonra en az iki saat dik pozisyonda durmaya çalışalım. Tutulma sonrasında Ay yine sert açılara kucak açmaya devam edecek. Bu sefer de Neptün ile kare, Venüs ve Merkür ile karşıt açı yapacak. Bezgin hissetme, hayal kırıklıkları, zihinsel ve sinir sistemi sorunları ve yine su tutulması, yani ödem hayatımıza çok daha kolay akabilir. Hafta boyunca huzursuzluk hissedeceğimiz ortamlardan, tartışmalardan kaçınmamızda, ruhsal çalışmalar, meditasyon ya da yoga gibi sakinleştirici aktiviteler yapmamızda ve yine aşırı tuz alımından kaçınmamızda fayda var.

Tutulma, Venüs ve Merkür

5 derece Yay burcunda gerçekleşecek tutulmada Ay ve Güneş Jüpiter ile kare açı yapacak. Jüpiter'in büyütücülüğü nedeniyle etkiler daha bariz hissedilebilir. Yaralanmalar, kazalar, solunum yoluyla zehirlenmeler, yangın nedenli tehlikeler dikkat çekiyor. Bu dönemde duygusal yoğunluk yaşayabilir, tüm yaptıklarımızı yıkmak isteyebiliriz. Yay burcu ve Güneş'in bulunduğu İkizler burcu nefes ile de ilgili olduğundan akciğer sorunları, solunum yoluyla bulaşan hastalıklarda artış görebiliriz. Tutulmada Venüs ve Merkür çok yüksek deklinasyonlarda ve Venüs Bellatrix ve Capella, Merkür de Alhecka ve Alnilam yıldızlarla kavuşum yapacaklarından dikkat çekiyor. Hafta sonunda da bu ikili hem birbirleriyle, hem Alhecka ve Alnilam yıldızlarıyla kavuşum yapacak. Duyma, görme, konuşma sorunları, hormonal sorunlar, kazalar, yaralanmalar, yangın nedenli zararlar, ateşli hastalıklar önümüze gelebilir.

Bellatrix “savaşçı kadın” olarak bilinen iyicil etkili bir yıldızdır ama etkiler tehlikelerle gelebilir. İstanbul fatihi Sultan Mehmet'in doğum haritasında etkili olan bu yıldız zorluklara rağmen fethetmeyi getirir. Çabuk karar verebilme, enerjik planlar yapabilme, yaratıcılık, cesaret bu tutulmada Venüs yoluyla hayatımıza akıyor. Kendi gölgelerimizle yüzleşebildiğimiz sürece Bellatrix yıldızının etkisini yıkıcılıklardan kaçınarak, olumlu yönde kullanabiliriz. Alhecka ve Alnilam yıldızları da sebat sonrası gelen başarıları ifade eden yıldızlardır. Hafta ortasından sonra hayatımıza akacak bu yıldız etkilerini kucaklayalım. Neyi başarmak, hangi zorluğu fethetmek istiyorsak desteklenecek bir hafta geçireceğiz.

Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalmanız dileğiyle...