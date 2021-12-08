Aziz dizisinde büyük sürpriz! Kadroya dahil oluyor

Cuma akşamları milyonları ekran başına kilitleyen Aziz adlı dizide Murat Yıldırım’ın eşi Iman Elbani sürpriz bir rolle yer alacak. Fas asıllı güzel oyuncu Türkiye’de ilk kez kamera karşısına eşi ile 'Aziz' dizisi için geçerken hangi rolle ekranda olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.