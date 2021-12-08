Aziz dizisinde büyük sürpriz! Kadroya dahil oluyor
Show TV’nin büyük beğeni ile izlenen, yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar ve Fırat Tanış’ın paylaştığı dizisi “Aziz”in ilerleyen bölümlerine sürpriz bir isim dahil oluyor.
08 Aralık 2021, Çarşamba 01:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Cuma akşamları milyonları ekran başına kilitleyen Aziz adlı dizide Murat Yıldırım’ın eşi Iman Elbani sürpriz bir rolle yer alacak. Fas asıllı güzel oyuncu Türkiye’de ilk kez kamera karşısına eşi ile 'Aziz' dizisi için geçerken hangi rolle ekranda olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.