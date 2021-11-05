Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas kimdir? Simay Barlas kaç yaşında ve nereli? İşte oynadığı diziler ve filmler
Simay Barlas, Aziz dizisindeki Efnan karakteri ile büyük beğeni kazanırken, pek çok izleyici genç oyuncu hakkında araştırma yapmaya başladı. Murat Yıldırım ve Damla Sönmez ile Aziz dizisinde başrolü paylaşan genç oyuncu, dizi ilerledikçe daha önemli bir yere sahip olacak gibi görünüyor. Peki, Simay Barlas kaç yaşında ve nereli? İşte oynadığı diziler ve filmler…
05 Kasım 2021, Cuma 21:10 Son Güncelleme:
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Simay Barlas, oyunculuk kariyerine ilk adımını Paramparça dizisinde Öykü karakteri ile adım atmıştı. Şimdilerde ise Aziz dizisinde canlandırdığı Efnan karakteri ile adından söz ettiriyor. Show TV ekranlarında sezona iddialı bir giriş yapan Aziz dizisinde önemli bir yere sahip olan Simay Barlas, bu dizi ile Ahmet Mümtaz Saylan, Fırat Tanış ve Füsun Demirel gibi usta oyuncularla da oynama fırsatı buluyor…
AZİZ DİZİSİNİN EFNAN’I SİMAY BARLAS KİMDİR?
Simay Barlas 17 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi lisans eğitimini, Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde tamamladı.
Oyunculuk kariyerine adımını ''Paramparça'' dizisinde canlandırdığı Öykü karakteri ile atan Simay Barlas; Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde rol aldı.
Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Zalim İstanbul'' dizisinde Damla karakterine hayat veren Simay Barlas, Show TV’de yayınlanan Aziz dizisinde Efnan karakterine hayat vermektedir.
23 yaşındaki Simay Barlas, Boğa burcu, 1.66 metre boyunda, 47 kilo.
SİMAY BARLAS’IN OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER
- Paramparça (Öykü) 2013
- Hayat Bazen Tatlıdır (Gözde Sarıyaz) 2016-2017
- Adı Efsane (Naz Yalınay) 2017
- Zalim İstanbul (Damla Karaçay) 2019
- Dijital Esaret (Damla-Film) 2019