Simay Barlas, oyunculuk kariyerine ilk adımını Paramparça dizisinde Öykü karakteri ile adım atmıştı. Şimdilerde ise Aziz dizisinde canlandırdığı Efnan karakteri ile adından söz ettiriyor. Show TV ekranlarında sezona iddialı bir giriş yapan Aziz dizisinde önemli bir yere sahip olan Simay Barlas, bu dizi ile Ahmet Mümtaz Saylan, Fırat Tanış ve Füsun Demirel gibi usta oyuncularla da oynama fırsatı buluyor…

AZİZ DİZİSİNİN EFNAN’I SİMAY BARLAS KİMDİR?

Simay Barlas 17 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi lisans eğitimini, Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde tamamladı.

Oyunculuk kariyerine adımını ''Paramparça'' dizisinde canlandırdığı Öykü karakteri ile atan Simay Barlas; Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde rol aldı.

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Zalim İstanbul'' dizisinde Damla karakterine hayat veren Simay Barlas, Show TV’de yayınlanan Aziz dizisinde Efnan karakterine hayat vermektedir.

23 yaşındaki Simay Barlas, Boğa burcu, 1.66 metre boyunda, 47 kilo.

SİMAY BARLAS’IN OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

Paramparça (Öykü) 2013

Hayat Bazen Tatlıdır (Gözde Sarıyaz) 2016-2017

Adı Efsane (Naz Yalınay) 2017

Zalim İstanbul (Damla Karaçay) 2019

Dijital Esaret (Damla-Film) 2019



