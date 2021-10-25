Aziz dizisinin yayın tarihi belli oldu

Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın, proje danışmanlığını ise Zeynep Günay Tan'ın üstlendiği Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Aziz, dizi severler tarafından dört gözle bekleniyor.

Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'un oturduğu, proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği ve senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Aziz dizisi, ekran yolculuğu için gün sayıyor.

Oyuncu kadrosu, konusu, yayınlanan ilk iki tanıtımı ve göz dolduran görkemli afişiyle büyük yankı uyandıran Aziz'in yayın tarihi sonunda belli oldu. Dizi Cuma akşamları izleyiciyle buluşacak.