Aziz dizisinin yayın tarihi belli oldu
Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Aziz, tanıtımlarıyla büyük ses getirmişti. Merakla beklenen dizinin yayın tarihi belli oldu.
25 Ekim 2021, Pazartesi 20:53 Son Güncelleme:
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Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın, proje danışmanlığını ise Zeynep Günay Tan'ın üstlendiği Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Aziz, dizi severler tarafından dört gözle bekleniyor.
Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'un oturduğu, proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği ve senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Aziz dizisi, ekran yolculuğu için gün sayıyor.
Oyuncu kadrosu, konusu, yayınlanan ilk iki tanıtımı ve göz dolduran görkemli afişiyle büyük yankı uyandıran Aziz'in yayın tarihi sonunda belli oldu. Dizi Cuma akşamları izleyiciyle buluşacak.