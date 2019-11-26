Azize 3. bölüm fragmanı! Azize 3. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Kanal D'nin yeni dizisi Azize'nin 2. bölümü bu akşam ekranlarda olacak. Azize'nin kim olduğunu merak eden Kartal iz peşinde. Azize'nin bakışlarından şüphe duyan Kartal, Azize'nin kim olduğunu öğrenebilecek mi?

Kartal, Azize'nin kim olduğunu öğrenmeye çalışıyor!

Azize 3. bölümde neler yaşanacak? Azize 3. bölüm fragmanında Kartal, Balkan'ın bıçaklanmasının ardından evdeki tek yabancı olan Azize'den şüphelenir. Kartal, Azize'nin yarasına pansuman yaparken öfke dolu bakışlarıyla Azize'nin kim olduğunu anlamaya çalışır. Azize, Kartal'dan kaçabilmeyi başaracak mı?

Azize son bölümde neler yaşandı?

19 Kasım 2019 Salı günü yayınlanan Azize'nin ilk bölümünde Azize, suç dünyasının önde gelen ailelerinden biri olan Alpanların içine girmek zorunda kalıyor.

Azize, (Melek) küçük yaşlarda doğum gününde komiser olan babasının ölüm haberiyle derinden sarsılır. Küçük kız, hamile olan annesini de babasının ölüm haberinden sonra kardeşini doğururken kaybeder ve zorlu bir mücadeleye mahkum olur. Bir hastanede hemşire olarak çalışan Azize, mahkumların aşı gününde hapishaneye gider ve hapishane önünde bir suikasta tanık olur.

Azize’nin komiser olan babasının ölümü nedeniyle hapis yatan, suç dünyasının önde gelen ailelerinden Alpanlar'ın büyük oğlu Balkan, tahliye olacaktır. Azize de mahkumlara aşı yapmak için hapishanededir. Suikast ise suç dünyasının önde gelen ailelerinden Alpanlar'a karşı düzenlenir. Ancak suikastı düzenleyen kişi Balkan yerine, Alpanların küçük oğlu Kartal’ı vurur. Azize, Kartal’a müdahale eder ve onun hayatını kurtarır.

Azize, böylece suç dünyasının en tehlikeli ailelerinden birinin içine girmek zorunda kalır. Alpanlar'ın kendi aralarındaki büyük savaş ise Balkan’ın tahliye olmasıyla daha da tehlikeli olmaya başlar. Alpanlar, yıllar önce bir teslimat sırasında gelen istihbaratla baskına uğrar. Azize’nin komiser olan babası ise bu baskında Alpanlar tarafından öldürülür. Babasının görev arkadaşı olan Okan, Azize’yi Alpanlar'a karşı hem korumakla hem de gizlemekle sorumludur. Azize, babasının ölümü ve ailesinin başına gelenlerden sorumlu olan Alpanlar'a karşı gizli ve büyük bir savaş başlatır.

Nefesler tutuldu, 2. bölüm bu akşam yayınlanacak.

Azize 3. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?