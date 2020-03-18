Magazin Azra Akın görüntülenince koşar adım uzaklaştı

Azra Akın görüntülenince koşar adım uzaklaştı

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Azra Akın görüntülenince koşar adım uzaklaştı

Bakanlığın uyarılarına rağmen AVM'ye giden Azra Akın, muhabirleri karşısında görünce kısa süreli bir panik yaşadı.

18 Mart 2020, Çarşamba 22:54 Son Güncelleme:
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AVM'de görüntülenen Azra Akın, Sağlık Bakanlığı'nın 'zorunlu olmadıkça evden çıkmayın' çağrısına uymayan isimler arasında yerini aldı. Önceki gün bir AVM'de objektiflere yakalanan Akın muhabirleri karşısında görünce kısa süreli panik yaşadı.

Koşar adımlarla uzaklaştı

"Gel Konuşalım" programının haberine göre; bir mağazada görüntülenen Azra Akın panik halinde mağazadan çıktı. Mahçup bir ifadeyle, "Koronavirüs için gerekli önlemleri alıyorum. Oğlumun ihtiyaçları için geldim. Hızlıca çıkacağım o yüzden biraz acelem var" diyerek koşar adımlarla oradan uzaklaştı.

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