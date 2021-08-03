Türkiye Azra Gülendam Haytaoğlu’nun babası ilk kez konuştu: Adam bir nevi avcı!

Azra Gülendam Haytaoğlu’nun babası ilk kez konuştu: Adam bir nevi avcı!

Türkiye

Azra Gülendam Haytaoğlu’nun babası ilk kez konuştu: Adam bir nevi avcı!

Kanal D’de yayınlanan, Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı programa bağlanan Azra Gülendam Haytaoğlu’nun babası Mustafa Haytaoğlu ilk kez konuştu. Katil zanlısı ile Azra’nın daha önceden tanıştığı iddialarının doğru olmadığını ifade eden acılı baba ‘Daha önce bir tanışıklıkları yok. Kızım kafede çalışırken oraya gelip tanışıyor, adam bir nevi avcı’ dedi.

03 Ağustos 2021, Salı 14:12 Son Güncelleme:
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Antalya’da beş gün haber alınamayan Azra Gülendam Haytaoğlu’nun vahşi bir cinayete kurban gitti. Tutuklanan Mustafa Murat Ayhan’ın evinde Azra’ya cinsel saldırıda bulunup boğarak öldürmüş daha sonra da banyoda kızı beş parçaya ayırdığı ortaya çıkmıştı. Acılı baba Mustafa Haytaoğlu, Neler Oluyor Hayatta programına bağlanarak ilk kez konuştu.

Acımasızca katledilen Azra’nın acılı babası Mustafa Haytaoğlu konuşmasına ‘o adamın bir oğlu varmış 9 yaşında. Şu an benim yanımda olsa ben ne yaparım biliyor musunuz? Onun saçını okşarım’ dedi. Ardından olayın öncesinde ablasını Antalya’ya Azra’nın yanına yolladığını ve kızının koronavirüse yakalandığını öğrendiğini söyledi.

Ablasının ‘aşağı inme’ uyarısı nedeniyle sözlü tartışma yaşandığını anlattı. Azra’nın arkadaşı ile karşılaştığında hastaneye gideceğini söylediğini ifade eden baba ‘çocuğun elinde eldiven var’ sözleriyle olaya dair detayları paylaştı.

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‘KIZIMLA KAFEDE TANIŞIYOR, ADAM BİR NEVİ AVCI’

Haytaoğlu “Kamera kayıtlarında adam geliyor arabayla. Kızımı ‘gel sana çorba içereyim, hastaneye gidelim’ diyerek yoldan çıkarıyor” dedi. Katil zanlısı ile Azra’nın daha önceden tanıştığı iddialarının doğru olmadığını ifade eden acılı baba “Daha önce bir tanışıklıkları yok. Kızım kafede çalışırken oraya gelip tanışıyor, adam bir nevi avcı” dedi.

 “Evde kimliğini bırakmış, kızım planlı gitmiyor” diyen baba, Katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan’ın o gün uyuşturucu kullandığını iddia etti. “Jiletle ismini yazmış” ifadesini kullanarak “aratıyorsun bu adamın daha çok olayları var, bu adam soğukkanlı ve profesyonel” dedi.

BABADAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu, dün akşam Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelerek, DNA örneği verdi. Cesedin henüz baş kısmının bulunamaması nedeniyle örnek alındığı belirtildi. Azra Gülendam Aytaoğlu'nun ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu ise sosyal medya hesabından, 'Ablamm huzurda mısın ablam' paylaşımını yaptı.

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