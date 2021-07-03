Sevim’in Türkiye’ye gelmesiyle birlikte aşk yeniden alevlenir. Diğer taraftan Sevim’in kardeşi Erol’un başı beladadır. Bir kadın, Erol’dan çocuk doğurduğunu söyleyerek bebeği ona bırakır. Baba Bizi Eversene filmi de işte burada başlar. Sevim ve Mahir, çocuğu kullanarak Fazıl beyden evlilik için izin ister… Ancak olaylar bu noktadan sonra çok farklı bir hâl alır…

BABA BİZİ EVERSENE FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Senaryosunu Ahmet Üstel'in kaleme aldığı Baba Bizi Eversene filminin yönetmen koltuğunda Oksal Pekmezoğlu oturuyor. 1975’te İstanbul’da çekilen Baba Bizi Eversene filminin başrolünde Türk sanatının efsane ismi Barış Manço oynuyor.

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BABA BİZİ EVERSENE KONUSU NE?

Bir ilaç fabrikasında satış temsilcisi olarak çalışan Mahir, patronun yardımcılığını da yapıyor. Patronun güzel kızı Sevim’e aşık olan Mahir, ilişkisini Fazıl beyden gizli yaşar. Ancak Fazıl bey bu durumu öğrenince ilişkilerine karşı çıkarak, Sevim’i yurt dışına gönderme kararı alır.

Yıllar sonra Türkiye’ye geri gelen Sevim, Mahir’i unutamaz ve aşkları tekrardan alevlenir. Ancak Fazıl bey, evlenmelerine mani olur. Diğer taraftan Sevim’in erkek kardeşi Erol’un kucağına Şermin bir bebek bırakır. Erol da bebeği kendisinin zannederek paniğe kapılır. Sevim, Mahir’le evlenmek için çocuğu Fazıl beye karşı kullanmak ister. Çocuğun Mahir’den olduğunu söyler. Ancak işler sarpa sarar…

Fazıl bey, Mahir’i fabrikadan kovar. Ancak çocuğu o kadar çok sevmiştir ki kalbi yumuşamaya başlar. Daha sonra çocuğun gerçek babası ortaya çıkınca, Mahir’le Sevim’in yalanı ortaya çıkar…

BABA BİZİ EVERSENE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

Barış Manço’nun sinemadaki tek filmi olan Baba Bizi Eversene filminin oyuncu kadrosunda Hulusi Kentmen, Meral Zeren, Serpil Nur ve Sinan Ecer yer alıyor.