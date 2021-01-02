Türkiye Baba-oğul bir hafta arayla corona virüse yenik düştü

Baba-oğul bir hafta arayla corona virüse yenik düştü

Türkiye

Baba-oğul bir hafta arayla corona virüse yenik düştü

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde corona virüs tedavisi gören baba ve oğlu bir hafta arayla hayatlarını kaybetti.

02 Ocak 2021, Cumartesi 19:25 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgilere göre, Ürgüp’te erkek kuaförü olan Fatih Balkı (36) ve taksicilik yapan babası Fazlı Balkı (64) 15 gün önce corona virüse yakalandı. Yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Fatih Balkı ve Fazlı Balkı hastanede tedaviye alındı. Fatih Balkı geçtiğimiz hafta Pazar günü korona virüse yenik düşerken bir hafta sonra ise babası Fazlı Balkı korona virüse yenik düştü. Fazlı Balkı’nın cenazesi yarın Ürgüp’te toprağa verilecek.

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İHA

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