Baba-oğulun kahreden ölümü! 13 gün arayla can verdiler
Bursa İnegöl'de Adnan Özenoğlu ile babası Selahattin Özenoğlu'nun koronavirüs nedeniyle hastanede tedavisi başladı. Adnan Özenoğlu ve yoğun bakımdaki babası 13 gün arayla hayatını kaybetti. Önce ağabeyini sonra babasını kaybeden Atakan Özenoğlu büyük acı yaşadı.
24 Eylül 2021, Cuma 09:55 Son Güncelleme:
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Bursa'da, hastanede koronavirüs tedavisi gören Adnan Özenoğlu (54) ile babası Selahattin Özenoğlu (80), 13 gün arayla hayatını kaybetti.
İnegöl'de yaşayan Adnan Özenoğlu ile babası Selahattin Özenoğlu, 24 gün önce koronavirüse yakalandı. Baba ile oğlu, İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Adnan Özenoğlu, doktorların müdahalesine rağmen 10 Eylül'de yaşamını yitirdi.
Adnan Özenoğlu’nun cenazesi, İnegöl Orhaniye Mezarlığı’nda toprağa verildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Selahattin Özenoğlu da önceki gün hayatını kaybetti.
OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLDİ
Selahattin Özenoğlu'nun cenazesi de İnegöl'de oğlu Adnan Özenoğlu’nun yanındaki mezarlıkta defnedildi.
BÜYÜK ACI YAŞADI!
Koronavirüs nedeniyle önce ağabeyini ardından babasını kaybeden ve İnegöl’de faaliyet gösteren özel toplu ulaşım şirketinde genel sekreterlik görevinde bulunan Atakan Özenoğlu (38) ise 13 gün arayla büyük acı yaşadı.