Baba olacağını öğrenince kalp krizi geçirip ölmüştü! Kızı da kazada can verdi
Kastamonu’da yol kenarındaki TIR damperine çarpan otomobildeki 1,5 yaşındaki Ülkü Mutlu Kahraman hayatını kaybetti. Ülkü Mutlu Kahraman'ın , 7 yıllık çocuk hasretinin ardından eşinin hamile olduğunu öğrendiği gün kalp krizinden yaşamını yitiren Mutlu Kahraman'ın kızı olduğu öğrenildi
Kastamonu’da yol kenarındaki TIR damperine çarpan otomobildeki 1,5 yaşındaki Ülkü Mutlu Kahraman yaşamını yitirdi, annesi ve anneannesi de yaralandı.
İki yıl önce Ülkü Mutlu’nun öğretmen olan babası Mutlu Kahraman (34), 7 yıllık çocuk hasretinin ardından eşinin hamile olduğunu öğrendiği gün kalp krizinden yaşamını yitirmiş, doğan kızına da kendi ismi verilmişti.
DHA