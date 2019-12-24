2020 yılına girmeye sayılı günler kala kahin Baba Vanga yeni yıl için kehanetlerini açıklandı. Baba Vanga bugüne kadar çoğu doğal afeti, siyasi gelişmeleri önceden tahmin etmişti. Balkanların Nostradamus'u olarak tanınan Baba Vanga, 23 yıl önce hayatını kaybetmiş olsa da, öngörüleri halen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Baba Vanga'nın 85 yaşında ölmeden hemen önce 2020 yılıyla ilgili tahminler yaptığı söyleniyor.









1- Trump ve Putin'in yaşamı tehlikede mi?

Kör kahinin en şaşırtıcı kehaneti, Rus lider Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yaşamlarının tehlikede olması. Baba Vanga'nın geçen yıl ortaya çıkan kehanetlerinde Putin ve Trump'ın hayatlarının tehlikede olacağı söylenmişti. Baba Vanga'ya göre Rusya lider Vladimir Putin, Kremlin içinden bir suikaste hedef olacak. Kehanete göre ABD başkanı Donald Trump, onu sağır bırakacak gizemli bir hastalığa yakalanacak ve sonunda beyin tümörü ile boğuşacak.









2- Asya'yı vuracak doğal afetler

Tekrar eden tahminlerindeki bir başka tema da Asya'nın yok olması. 2004 yılında 230 binden fazla insanı öldüren tsunamiyi bilen Balkanların Nostradamus'u, yeni tsunami dalgalarının da Asya'yı vuracağını söylemişti. Bulgar kahin, Rusya'ya ise bir meteor düşeceğini tahmin ediyor. Baba Vanga hayran forumlarında düzenli olarak ortaya çıkan "Yüzde 85 doğru" ifadesiyle, öngörülerinin tam yerinde olduğunu ortaya koyuyor. 2020 yılında da aynı derecede kasvetli, daha fazla tsunami ve deprem öngördü.









3- Avrupa'da ekonomik çöküş

Kör kahinin bir diğer ürküten tahmini de, Avrupa'nın ekonomik çöküşü. baba-vanga.com'a göre, bu rakam Bulgaristan Suggestoloji Enstitüsü eski müdürü Profesör Georgi Lozanov tarafından yapılan araştırmadan alındı.









4- Evren ne zaman sona erecek?

Baba Vanga'nın evrenin sona ereceği tarih hakkında da bir tahmini var. Baba Vanga'ya göre evren 5079 yılında yok olacak.

Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911'de bugün Makedonya topraklarında bulunan Strumitza köyünde dünyaya geldi. Ünlü kahini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası üne kavuştu. Hayattayken kehanetleri Bulgar hükümeti tarafından kaleme alınarak saklanan Baba Vanga'nın söylediklerinin büyük bölümü doğru çıktı.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Baba Vanga'nın ilginç kehanetleri