Babalar Günü 2021 ne zaman? Babalar Günü hangi gün?

Babalar Günü her yıl haziran ayı içinde kutlanıyor. Ancak kesin bir tarihi olmaması nedeniyle milyonlarca kişi her yıl “Babalar Günü ne zaman?”, “Babalar Günü hangi gün?”, “Babalar Günü ayın kaçında?” gibi araştırma yapıyor. İşte 2021 Babalar Günü tarihi ve detayları…

BABALAR GÜNÜ 2021 NE ZAMAN?

Babalar Günü 2021 yılında 20 Haziran günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ HANGİ GÜN?

İlk olarak bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd’un girişimleriyle kutlanan Babalar Günü her yıl haziran ayının üçüncü pazar gününde kutlanıyor. Yani bu yıl Babalar Günü 20 Haziran Pazar gününde kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ İLK OLARAK NE ZAMAN KUTLANDI, NASIL NORTAYA ÇIKTI?

Sonora Smart Dodd, Amerikan İç Savaşı'nda gazi olan bir babanın kızıydı ve aynı Anneler Günü gibi Babalar Günü de olması gerektiğini düşünüyordu. Çünkü Sonora Smart Dodd’un babası 6 çocuğunu karısı olmadan, tek başına, büyük fedakarlıklarla büyütmüştü.

Genç kadın Sonora Smart Dodd, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başladı ancak çalışmaları çalışmalar o tarihe yetişmeyince kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmek zorunda kaldı.

Babalar Günü ilk defa 19 Haziran 1910 tarihinde Wahington'un Spokane şehrinde kutlandı. 1924’te ise bu kutlamalar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge tarafından desteklendi. Ancak dönemin başkanı resmi olarak Babalar Günü’nü ilan etmedi. 1966 yılına gelindiğinde ise o dönemin başkanı Lyndon Jhonson her yıl haziran ayının üçüncü Pazar gününün Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımladı. 1972’de ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü ABD'de yasal olarak resmi tatil ilan edildi.