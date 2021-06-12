Babalar Günü bu hafta mı, ne zaman? İşte 2021 Babalar Günü tarihi

Haziran ayının ortalarına gelindikçe “Babalar Günü ne zaman?” araştırması da yoğunlaştı. Tarihçesinde duygusal bir olay yatan bu özel günün kesin bir tarihi bulunuyor, bu nedenle de şu günlerde “Babalar Günü bu hafta mı, ne zaman?” araştırmaları yoğunluk kazanıyor. İşte 2021 Babalar Günü tarihi…

2021 BABALAR GÜNÜ TARİHİ

Babalar Günü her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Bu nedenle 2021 yılı Babalar Günü 20 Haziran Pazar Günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ’NE NE KADAR KALDI?

12 Haziran Cumartesi günü itibariyle 2021 Babalar Günü’ne 8 gün kaldı…

BABALAR GÜNÜ NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR? TARİHÇESİ NEDİR?

Sonora Smart Dodd, Amerikan İç Savaşı'nda gazi olan bir babanın kızıydı ve aynı Anneler Günü gibi Babalar Günü de olması gerektiğini düşünüyordu. Çünkü Sonora Smart Dodd’un babası 6 çocuğunu karısı olmadan, tek başına, büyük fedakarlıklarla büyütmüştü.

Genç kadın Sonora Smart Dodd, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başladı ancak çalışmaları çalışmalar o tarihe yetişmeyince kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmek zorunda kaldı.

Babalar Günü ilk defa 19 Haziran 1910 tarihinde Wahington'un Spokane şehrinde kutlandı. 1924’te ise bu kutlamalar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge tarafından desteklendi. Ancak dönemin başkanı resmi olarak Babalar Günü’nü ilan etmedi. 1966 yılına gelindiğinde ise o dönemin başkanı Lyndon Jhonson her yıl haziran ayının üçüncü Pazar gününün Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımladı. 1972’de ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü ABD'de yasal olarak resmi tatil ilan edildi.