Babalarla yapılacak eğlenceli aktiviteler

Yarın ‘Babalar Günü’. İçinde olduğumuz pandemi dönemi bize en iyi hediyenin; çok pahalı kıyafetler, eşyalar ve objeler olmadığını öğretti. Babanıza unutamayacağı güzel anılar yaşatmak inanın ki en pahalı hediyeden bile değerli olacaktır. Bu özel günde babanızla birlikte ne yapacağınıza hâlâ karar vermediyseniz bu yazıyı okuduktan sonra eminiz sorunuzun cevabını bulacaksınız.

HEYECANLI BABALAR İÇİN

‘Babalar Günü’ kutlamasını bir gün erkene çekip tüm güvenlik önlemleri alınmış profesyonel bir Go Kart pistine gitmek harika olur. İnanın heyecan dolu bu günü babanız asla unutmayacaktır ya da ailenin diğer fertleriyle veya arkadaşlarınızla orman içinde paintball oynayıp içinizdeki maceracı çocuğu dışarı çıkarıp harika bir gün geçirebilirsiniz.

NOSTALJİ YOLCULUĞU

Uzun zamandır dokunarak fotoğraflara bakmadıysanız şimdi tam zamanı. Açın eski albümleri ve hem nostaljik bir yolculuk yapın hem de güzel anılarınızı hatırlayın ve keyifli vakit geçirin. Çocukluğunuzu bir de babanızdan dinleyin.

OYUN ZAMANI!

‘Babalar Günü’nde yapılabilecek en eğlenceli aktivitelerden bir de Tabu, Monopoly, Scrabble ve Jenga gibi eğlenceli oyunlar oynamaktır. Bunun için iki ya da daha kalabalık oynanabilecek kutu oyunlarından birini tercih edin. Bu fikri beğenmediyseniz konsol oyunlarıyla maç yapabilir ya da PlayStation oynayıp heyecan dolu anlar yaşayabilirsiniz.

TEKNOLOJİK HEDİYELER

Eminim bu güne kadar babanıza defalarca gömlek, kravat, parfüm, saat, cüzdan gibi hediyeler almışsınızdır. Malum devir teknoloji devri. Bu kez bir değişiklik yapın ve babanıza drone, e-kitap okuyucu, aksiyon kamera, akıllı saat, hoparlör, taşınabilir şarj cihazı, sanal gerçeklik gözlüğü ve akıllı bileklik hediye edebilirsiniz. Eminim bu hediye babanızı çok mutlu edecektir.

EN SEVDİĞİ FİLMİ AÇIN

Patlatın mısırları, alın içecekleri ve babanızın en sevdiği filmi açıp sinema günü yapın. Hem birlikte başka diyarlara göç edersiniz hem de film sonunda birlikte filmle ilgili fikirlerinizi paylaşıp aklınızda yeni kapılar açarsınız.

KARAOKE PARTİSİNE NE DERSİNİZ?

Evden dışarı çıkmayı sevmeyen bir babaya sahipseniz ona verebileceğiniz müthiş bir hediye var. Çalabildiğiniz bir enstrüman varsa babanızın sevdiği şarkıları ona söyleyip mutluluğuna mutluluk katabilirsiniz ya da alın karaoke mikrofonunu elinize komşularınızı rahatsız etmeden şarkılar söyleyerek eğlenceli, keyifli, harika vakit geçirin. Bu fikri de beğenmediyseniz babanızın en sevdiği sanatçının 33’lük veya 45’lik plağını hediye edip onu zamanda yolculuğa çıkarabilirsiniz

BİRLİKTE HARİKA BİR YEMEK HAZIRLAYIN

Yoğun iş temposu ve koşuşturmadan dolayı babanız ve ailenizle uzun zamandır keyifli bir yemek yiyemediyseniz işte size fırsat. Babanızla beraber mutfağa girin ve birlikte harika bir yemek hazırlayın. Yemek sonrası babanızla kahvelerinizi alıp bahçenizde ya da balkonunuzda uzun sohbetlerle güzel yaz gününün tadını çıkarın.

ONLINE ETKİNLİKLER

Online etkinliklerle harika vakit geçirebilirsiniz. Dijitalleşen dünyanın sunduğu dünyanın dört bir yanındaki tiyatro performanslarını, konserleri, dünyanın her yerinden binlerce sanatçının sergilerini, festivalleri, müzeleri ülke ülke, şehir şehir gezerken günün nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

DENİZ VE SU AKTİVİTELERİ

20 Haziran Pazar gününe denk gelen ‘Babalar Günü’nü sokağa çıkma yasağından dolayı evde geçirmek istemiyorsanız hafta sonu için bir otelde yer ayırtın. Gün boyu hem denize girin hem de su kayağı, sörf, jetski ve yamaç paraşütü yaparak denizin ve güneşin tadını çıkarıp adrenalini bol harika bir gün geçirin.