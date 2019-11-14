Houston Rockets'ın Los Angeles Clippers'ı 102-93 yendiği maç baba, oğul ve teknik faul tartışmasına sahne oldu. Rockets'ın gardı Austin Rivers ve Clippers'ı çalıştıran babası Doc Rivers arasında ilginç anlar yaşandı. Bir pozisyon sonrası hakemlere uzun süre şiddetli şekilde itiraz eden Doc Rivers kimseden tepki görmezken, darbe en yakınından geldi: Oğlundan.

Oğul Rivers, babasını uzun süre hakemlere şikayet ederek eliyle 'teknik faul' talebinde bulundu. Austin'in itirazları etkili oldu mu bilinmez fakat hakemler, Doc Rivers'ı oyundan attılar. Austin ise bu karara oldukça sevindi ve alkışlarla karşıladı. Babasına yaptığı "Ara beni" hareketi de dikkat çekiciydi.









Rivers ailesinin içine nifak sokan bu olayın ardından Austin Rivers, Twitter hesabından olaya dair "Evet, Şükran Günü oldukça ilginçleşecek" yazarak Şükran Günü'nde babasının kendisine nasıl bir tepki vereceği konusunda şakayla karışık endişeli olduğunu gösterdi.







