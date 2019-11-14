Babamı tanımam: Austin Rivers, babası Doc Rivers'a teknik faul aldırıp oyundan attırdı
Konu galibiyet ise insan, babasını bile tanımıyor. Los Angeles Clippers ve Houston Rckets arasında oynanan maçta Rockets oyuncusu Austin Rivers, Clippers koçu olan babası Doc Rivers'ın hareketlerini hakemlere şikayet etti. Hakemlerin babasına teknik faul çalması için uzun süre çabalayan hain evlat, en sonunda babasını oyundan attırdı.
Houston Rockets'ın Los Angeles Clippers'ı 102-93 yendiği maç baba, oğul ve teknik faul tartışmasına sahne oldu. Rockets'ın gardı Austin Rivers ve Clippers'ı çalıştıran babası Doc Rivers arasında ilginç anlar yaşandı. Bir pozisyon sonrası hakemlere uzun süre şiddetli şekilde itiraz eden Doc Rivers kimseden tepki görmezken, darbe en yakınından geldi: Oğlundan.
Oğul Rivers, babasını uzun süre hakemlere şikayet ederek eliyle 'teknik faul' talebinde bulundu. Austin'in itirazları etkili oldu mu bilinmez fakat hakemler, Doc Rivers'ı oyundan attılar. Austin ise bu karara oldukça sevindi ve alkışlarla karşıladı. Babasına yaptığı "Ara beni" hareketi de dikkat çekiciydi.
https://twitter.com/SportsCenter/status/1194818456295751681
Rivers ailesinin içine nifak sokan bu olayın ardından Austin Rivers, Twitter hesabından olaya dair "Evet, Şükran Günü oldukça ilginçleşecek" yazarak Şükran Günü'nde babasının kendisine nasıl bir tepki vereceği konusunda şakayla karışık endişeli olduğunu gösterdi.
https://twitter.com/AustinRivers25/status/1194824359292080128