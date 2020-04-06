Türkiye Babasının cenazesini cep telefonundan izleyebildi

Babasının cenazesini cep telefonundan izleyebildi

Türkiye

Babasının cenazesini cep telefonundan izleyebildi

Sakarya’da evde karantinada olduğu için kanser nedeniyle yaşamını yitiren babasının cenazesine katılamayan vatandaş, akrabaları sayesinde babasının cenazesini cep telefonuyla canlı izledi.

06 Nisan 2020, Pazartesi 20:11 Son Güncelleme:
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Sakarya Akyazı’da yaşayan ve kanser tedavisi gören 80 yaşındaki İbrahim Rençber, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Rençber’in cenazesi Yuvalak Caddesi’ndeki evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Rençber’in Akyazı Belediyesinde zabıta olarak görev yapan oğlu Adnan Rençber ise, hastanede yanına giren kişi olarak tedbir amacıyla evde karantina altında olduğu için babasının cenazesine katılamadı. Akrabaları babasının cenazesini Adnan Rençber’e cep telefonuyla canlı izletti.

İHA

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