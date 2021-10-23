Gaziantep'te yemek yemedi diye babası tarafından dövülen 1,5 yaşındaki Elif Hazal Yılmaz'dan kahreden haber geldi. 19 Ekim günü Güneykent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Bir ay önce doğum yapan Duygu Yılmaz (27) hastanede tedavi gören bebeğini ziyarete gitti, eşi Mehmet Yılmaz(30) ise kızı Elif Hazal ile evde kaldı.





EKİPLERE 'KIZIM DÜŞTÜ' DEDİ

Baba Yılmaz, karnının acıktığını düşündüğü için kızı Elif'e yemek yedirmek istedi ancak Elif yemedi. Sinirlenen baba, 1,5 yaşındaki kızına yumruk attı. Hareketsiz şekilde yere yığılan kızı için sağlık ekiplerini arayan baba, kızının düştüğünü söyledi.

İhbarın ardından eve giden sağlık ekipleri küçük kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Elif Hazal Yılmaz, bugün sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

'YEMEK YEMEDİĞİ İÇİN VURDUM'

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Mehmet Yılmaz’ı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda kızına yumruk attığını itiraf eden Yılmaz’ın, “Kızıma yemek yedirmek için sofra açtım. Fakat kızım yemek yemeyip ekmeği yere attı. Ben de vurdum" dediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Elif Hazal’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Duygu Yılmaz, kızının cenazesi teslim edildiği sırada gözyaşlarına boğuldu.