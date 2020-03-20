Babil 10. bölüm fragmanı izle
Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu gibi isimlerin bir araya geldiği Babil dizisi bu akşam 9. bölümü ile seyircisiyle buluşuyor. Dizinin takipçileri Babil’in 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil 10. bölüm fragmanı ve dizinin yeni bölümü ile ilgili detaylar haberimizde...
20 Mart 2020, Cuma 19:11 Son Güncelleme:
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Babil 10. bölümde neler olacak? İrfan ve Eda, hastane koridorlunda evlatlarını beklerken hayatlarının en zor sınavını veriyor. Deniz’in ameliyatından sonra İrfan’ın Süleyman’a verdiği ödeme sözünü tutması gerek. Fakat işler Hakan’ın da dahil olmasıyla daha da sarpa sarıyor. Süleyman, hiçbir koşulda insafının olmadığını göstermek için İrfan ve Egemen’e sağlam bir gözdağı veriyor.
Ayşe ise Süleyman’a dair daha fazla bilgi edinebilmek için Hakan’la yakınlaşmak zorunda kalıyor. Kudret’in İlay’a düzenlediği kumpası öğrenen Süleyman, Kudret’le yüzleşiyor.
https://twitter.com/babildizi/status/1241101903267868672?s=20
Deniz sağlığına kavuşabilecek mi? İrfan, Süleyman’a verdiği sözü tutabilecek mi? Kudret, Süleyman’ın hiddetinden nasıl kurtulacak?
Babil 9. bölüm fragmanları
Babil 10. bölüm fragmanı yayınlandı.
Babil 10. bölüm fragmanı izle
Babil konusu ve oyuncuları
İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda’nın çocukluk arkadaşları Egemen’den yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay’ın tehlikeli iş adamı Süleyman’ın sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macerada karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe, onun kurtarıcısı olabilecek mi?
Oyuncu kadrosu:
- İrfan: Halit Ergenç
- Egemen: Ozan Güven
- Ayşe: Aslı Enver
- İlay: Birce Akalay
- Eda: Nur Fettahoğlu
- Süleyman: Mesut Akusta
- Kudret: Veda Yurtsever
- Deniz: Beren Kasımoğulları
- Hakan: Selahattin Paşalı
- Yalçın: Mert Doğan
- Funda: Lesli Karavil
- Nehir: Gizem Kala
- Mert: Gürberk Polat
- Aydan: Aydan Koptur
- Demet: Gözde Melike Kocaoğlu Yağmur
- Büşra: Şeniz Çetin
- Aynur: Funda Eskioğlu
- Sedat: Barış Aksavaş
- Saffet: Abdurrahman Yunusoğlu