Malkoç Süalp, “Oğlum Azur ile basketbol oynuyorduk. Daha 5 yaşında. Sahanın kenarında da 4-5 genç vardı. Aralarında küfürlü konuşuyorlardı. Azur ‘Baba bunlar ne demek?’ diye sorunca yanlarına gidip kibarca uyardım.

'Sadece omuzuna dokundum'

İçlerinden biri ayağa kalkıp diklendi. Sadece omuzuna dokundum. Sonra güvenliğe şikayet ettim. Ardından baktım ki, elinde sopa dövmek için beni arıyor. Bu kez savcılığa başvurdum. Kimseyi darbetmedim” dedi.

Malkoç Süalp’in eski eşi Bade İşçil önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Konuya dair sorulara şu yanıtı verdi:

“Olayı duydum. Malkoç’un, darp etmediğini biliyorum. Durup dururken yapmaz öyle bir şey. Azur’un yanında küfürlü konuşmamalarını istemiş. Yeni neslin görgü kuralları değişti. Anlık parlıyorlar. Eskiden büyüklerimiz uyardığı vakit, susardık. Yanlarında ayak ayak üstüne bile atmazdık.”

***Bade İşçil ile Malkoç Süalp 2013’te evlenmiş, 2017’de boşanmıştı.