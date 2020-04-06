Bade İşçil, corona virüs nedeniyle kendi ve çevresindekilerin sağlığını tehlikeye atmamak için evine kapandı.Sağlık ve temizlik için kullanılan maske ve eldivenleri kullanım sonrası etrafa atanlar oyuncuyu çileden çıkarttı.

Kirliğe sebep olmayın

'Pes artık' yorumuyla sosyal medyada sokaktaki çöp fotoğraflarını paylaşan Bade İşçil, temizlik yaparken kirliliğe sebep olmamak gerektiğini ifade etti. Bade İşçil'in paylaşımı sonrası sosyal medyadan sanatçıya destek yağdı.