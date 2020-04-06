Bade İşçil'i çileden çıkaran olay
Dışarıya maske ve eldivensiz çıkılmamalı. Ancak bazı kişiler, kullandıkları maske ve eldivenleri sokağa atıyor. Bade İşçil de bu olaya tepki gösterdi.
06 Nisan 2020, Pazartesi 14:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bade İşçil, corona virüs nedeniyle kendi ve çevresindekilerin sağlığını tehlikeye atmamak için evine kapandı.Sağlık ve temizlik için kullanılan maske ve eldivenleri kullanım sonrası etrafa atanlar oyuncuyu çileden çıkarttı.
Kirliğe sebep olmayın
'Pes artık' yorumuyla sosyal medyada sokaktaki çöp fotoğraflarını paylaşan Bade İşçil, temizlik yaparken kirliliğe sebep olmamak gerektiğini ifade etti. Bade İşçil'in paylaşımı sonrası sosyal medyadan sanatçıya destek yağdı.