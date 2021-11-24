Siyaset BAE'den Türkiye'ye önemli ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi tören ile karşıladı

BAE'den Türkiye'ye önemli ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi tören ile karşıladı

Siyaset

BAE'den Türkiye'ye önemli ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi tören ile karşıladı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı Ankara'da resmi tören ile karşıladı. Ankara’da yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında doğrudan yatırımlar kapsayan anlaşmalar imzalanacak.

24 Kasım 2021, Çarşamba 15:56 Son Güncelleme:
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Heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek olan iki liderin buluşmasında en önemli gündem maddesi ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi olacak. Ayrıca Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacağı öğrenildi.


Erdoğan, ağustosta önce BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed El Nahyan’la yüz yüze daha sonra da Veliaht Prens Nahyan’la telefonla görüşmeler yapmıştı. Erdoğan, görüşme sonrası “Çok ciddi Yatırım hedefleri var. Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girişecek” demişti.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

İki liderin son derece kritik olan görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi de öngörülüyor.

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