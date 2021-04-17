Türkiye Bağcılar'da iş yerinde patlama, yaralı işçiyi kucaklarında taşıdılar

Bağcılar'da iş yerinde patlama, yaralı işçiyi kucaklarında taşıdılar

Türkiye

Bağcılar'da iş yerinde patlama, yaralı işçiyi kucaklarında taşıdılar

Bağcılar'da bir iş yerinde trafoda patlama meydana geldi. Patlamada, çalışanlardan bir kişi yaralandı.

17 Nisan 2021, Cumartesi 15:03 Son Güncelleme:
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Olay saat 13.30'da Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde tekstil aksesuarları üreten bir iş yerinde meydana geldi. 3 katlı işyerinin birinci katında bulunan trafo, işçilerin mesaide olduğu sırada henüz bilinmeyen bir sebeple patladı. Patlamanın ardından işyeri içinde küçük çaplı bir yangın meydana geldi. Tüm işçiler güvenlik nedeniyle bina dışına çıkarıldı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bina içindeki yangına müdahale ederken çalışanlardan biri, patlamada yaralanan mesai arkadaşını kucağına alıp dışarı çıkardı. Bir süre yerde yatan yaralı işçi kadın, ambulans gelmeden önce olay yerinde bulunan hafif ticari araç ile hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

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