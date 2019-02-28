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Bağcılar'da kadın öğretmene önce taciz sonra tokat

İstanbul Bağcılar'da alışveriş yapmak için evden çıkan öğretmene önce sözlü tacizde bulunan daha sonra da tokat atan kişi olay yerinden kaçtı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan saldırganı arıyor

28 Şubat 2019, Perşembe 11:36 Son Güncelleme:
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Bağcılar'da kadın öğretmene önce taciz sonra tokat

Bağcılar'da alışveriş yapmak için evden çıkan öğretmen kısa süre sonra bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Kadın öğretmen, tepki gösterdikten sonra yoluna devam etti. Ancak saldırgan kendisini takip etmeye başladı.

ÖNCE SÖZLÜ TACİZ SONRA TOKAT

Bir süre sonra da kadının önüne çıktı. Bir kez daha sözlü tacizde bulunan saldırgan tokat attı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine ise saldırgan kaçtı.

Olaydan sonra öğretmen, polise giderek şikayette bulundu. Görüntüleri inceleyen polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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