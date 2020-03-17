Bağışıklık güçlendiren 6 çorba tarifi

Sevdiklerinizi ve sizi virüsten korumaya yardımcı olacak birbirinden lezzetli bağışıklık güçlendirici çorba tarifleri arıyorsanız "Bağışıklığınızı güçlendirecek 6 çorba tarifi" haberimize göz atın.

Bağışıklığınızı güçlendiren 6 çorba tarifi

Kelle paça çorbası tarifi

Kelle paça malzemeleri

1 adet koyun yada keçi kellesi

Birkaç parça kemik

1 tatlı kaşığı biber salçası

Toz kırmızı biber

2-3 diş sarımsak

1-2 yemek kaşığı sumak ekşisi

Kelle paça yapılışı

Kelle iyice yıkanıp temizlenir. Kemiklerle birlikte bir tencerede üzerini kapatacak kadar su koyulur. Tuzda koyulduktan sonra kellenin etlerinin pişmesi beklenir. Piştikten sonra başka bir tencereye kellenin etleri didiklenir, üzerine etleri kapatacak kadar kellenin suyundan ilave edilir.

Bal kabağı çorbası tarifi

Bal kabağı çorbası malzemeleri

2 su bardağı bal kabağı püresi

2 su bardağı süt

2 adet küçük kuru soğan

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Bal kabağı çorbası yapılışı

Küçük küçük kesilmiş soğanları zeytinyağı ile soteleyin. Daha önce haşlayarak püre haline getirdiğiniz püreye, tuz ve karabiberi ilave edin. 2 su bardağı sütü karışıma yavaş yavaş ilave ederek kısık ateşte karıştırarak pişirin. Kaynadıktan 5-10 dakika sonra ocağı kapatabilirsiniz.

Düğün çorbası tarifi

Düğün çorbası malzemeleri

2 litre et suyu

250 gram koyun eti

125 gram un (1 bardak silme)

1 yemek kaşığı tereyağ (tepeleme)

1/2 yemek kaşığı tuz

2 çay kaşığı kırmızı biber

Düğün çorbası terbiyesi için:

2 yumurta sarısı

1 adet limon

Düğün çorbası yapılışı

Kuşbaşı doğranmış eti yeterince suyla pişirin. Unu bir bardak soğuk et suyuyla karıştırıp bulamaç yapın.Kalan et suyunu kaynatın. Pişen eti ve suyunu birleştirin. Hazırladığınız bulamacı azar azar iyice karıştırarak ekleyin. Tuzu ekleyip 10 dakika daha pişirin. Terbiyesini yapıp ekleyin. Servisten önce üzerine yağ ve kırmızı biber yakıp gezdirin.

Soğan çorbası tarifi

Soğan çorbası malzemeleri

2 litre et suyu

5 - 6 adet soğan

4 silme yemek kaşığı tereyağ

1 bardak rendelenmiş kaşar peyniri

7 adet tost ekmeği

Soğan çorbası yapılışı

Soğan ayıklanıp ince ince dilimler halinde kesilir. Yağla birlikte açık pembe renkte kavrulur. Et suyu ekleyip 20 dakika orta ateşte pişirilir. Ekmek dilimlerine kaşar peynir serpiştirilip fırında kızarana kadar pişirilir. Daha sonra kare şeklinde küçük parçalara bölünür. Çorbaları tabaklara alıp üzerine hazırlanan ekmekten koyun ve servis edilir.

Havuç çorbası tarifi

Havuç çorbası malzemeleri

3 adet orta boy havuç

1 adet büyük boy soğan

1/2 su bardağı pirinç

5 büyük su bardağı sıcak tavuk suyu (yoksa sıcak içme suyu)

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağ

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Havuç çorbası yapılışı

Soğanları çok iri olmayacak şekilde doğrayın. Sıvı yağı kızdırdığınız tencereye soğanları ekleyin ve sotelemeye başlayın. 1-2 dakika sonra tere yağını da ekleyin. Hemen ardından aynı soğanlar gibi çok iri olmayacak şekilde doğradığınız havuçları ilave edin. 1 dakika kadar soteledikten sonra pirinci ekleyip bir çevirin ve sıcak tavuk suyunu yada içme suyunu ekleyin. Tavuk suyunu ekledikten sonra minik bir tülbentin içine hafif ezilmiş 1 diş sarımsağı, karabiberi koyup, bir iple bağlayıp çorbanın içine atın. Su kaynamaya başlayınca altını kısın ve pişmeye bırakın. Havuçlar iyice yumuşayıp, pirinçler pişince, baharat kesesini çıkarıp, parçalayıcı yardımıyla çorbayı pürüzsüz hale getirin. Son olarak tuzunu da ekleyip, çorbanın altını kapatın.

Terbiyeli sebze çorbası tarifi

Terbiyeli sebze çorbası malzemeleri

4 yemek kaşığı ay çiçek yağı

1 adet kuru soğan

2 adet havuç

1 adet kırmızı dolmalık biber

1 adet kereviz sapı

1 adet kabak

2 dal taze soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

6 su bardağı su

Terbiyeli sebze çorbası terbiyesi için:

1/2 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

1 adet yumurta sarısı

3-4 damla limon

Terbiyeli sebze çorbası yapılışı

4 yemek kaşığı ay çiçek yağını tencerede kızdırın. Üzerine küp doğradığınız 1 adet kuru soğanı ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun. Üzerine 1'er dakika arayla 2 adet küp doğranmış havuç, 1 adet dolmalık kırmızı biber, 1 adet kereviz sapı, 1 adet kabak ve 2 dal doğranmış taze soğanı ekleyip kavurmaya devam edin. Ardından 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 6 su bardağı suyu tencereye ekleyip karıştırın. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakın. Çorba kaynamaya başlarken terbiyesi için yarım su bardağı yoğurt eklediğiniz bir kasede 2 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı tuz, 1 adet yumurta sarısı ve 3-4 damla limonu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Üzerine kaynamakta olan çorbanın suyundan bir kepçe alıp yavaş yavaş dökün ve ısılarını eşitleyin. Kaynamış olan çorbanın altını kısın ve terbiye karışımını çorba tenceresine azar azar ilave edin. 10 dakika daha kısık ateşte pişirdikten sonra sıcak olarak servis edin.