Türkiye Bahar Kalkanı Harekatı için camilerde için Fetih Suresi okunacak

Bahar Kalkanı Harekatı için camilerde için Fetih Suresi okunacak

Türkiye

Bahar Kalkanı Harekatı için camilerde için Fetih Suresi okunacak

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde yarın sabah namazında Fetih Suresi okunarak dua edileceğini bildirdi.

01 Mart 2020, Pazar 21:00 Son Güncelleme:
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kahraman Mehmetçiğin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okunarak, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve millet için dua edileceğini belirtti. Vatandaşları, sabah namazında camileri doldurmaya çağıran Erbaş, "Bahar Kalkanı Harekatı'nda kahraman Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyor, Yüce Rabbimden şanlı ordumuzu, nusretiyle ve kudretiyle her daim muzaffer kılmasını niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.


AA

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