Bahar Şahin itiraf etti: Günlerce vicdan azabı çektim

Kanal D’de reyting rekorları ‘Zalim İstanbul’un ‘Nedim’i Berker Güven, YouTube’daki ‘Hoş Bi Sohbet’in ilk bölümüne rol arkadaşları Bahar Şahin, Ozan Dolunay ve Sera Kutlubey’i konuk etti. Canlandırdığı ‘Ceren’ karakteri ile büyük beğeni toplayan Bahar Şahin, “En çok zorlandığın sahne hangisi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Nedim’e eziyet ettiğim sahnelerden sonra günlerce kendime gelemedim. Çok vicdan azabı çektim.”

Geliri Ahbap'a

Hayranları Bahar Şahin’e canlı yayında “Neden mutsuz görünüyorsunuz?" diye sordu. Genç oyuncu, “Hiç bilmediğim bir platformdayım. Yerimi yadırgadım. Ama mutsuz değilim. İlk başta biraz çekinip utandım, sonra açıldım. Kimse ile sorunum yok. Üçünü de çok seviyorum” diye yanıtladı. Berker Güven, programın gelirini AHBAP Derneği’ne bağışlayacağını söyledi.







